Voici pourquoi Wizkid a préféré Cotonou

L’artiste Wizkid n’était pas à Accra et Abidjan pour ses spectacles et a préféré Cotonou où il a presté dans la nuit du dimanche 11 décembre 2022. Voici les raisons…

L’artiste nigérian Wizkid s’était bel et bien préparé pour se rendre à son spectacle à Abidjan mais a manqué son rendez-vous. Le retard de l’artiste et une bagarre dans l’avion seraient à l’origine de l’absence, selon le promoteur du spectacle rapportés par le chroniqueur Ozo sur l’émission Showbuzz lundi 12 décembre 2022.

Un jet privé privé a été loué pour le vol de Wizkid, ses musiciens, ses managers ainsi que toute équipe attendait l’artiste à l’aéroport d’Accra. Wizkid devrait être là à une heure fixée pour aller prester à Abidjan et retourner ensuite à Cotonou à 22 heures. Mais l’artiste est arrivé en retard à Accra. En raison du retard, le pilote, évoquant les termes de son contrat, a refusé de faire l’aller-retour Abidjan-Cotonou. Une bagarre a éclaté. C’est ainsi que les fans de Wizkid en Côte d’Ivoire ont été délaissés.

Wizkid est monté sur scène à Cotonou.

A Abidjan, les spectateurs avaient déboursé entre 50.000F, 100.000F et 150.000F pour le billet d’entrée pour un spectacle qui n’a pas eu lieu.

De sources concordantes, le staff de Wizkid et le promoteur du spectacle manqué d’Abidjan sont en négociation pour voir s’il faut rembourser les spectateurs ou reprogrammer le spectacle.

C’est pas la première fois qu’un incident du genre arrive à l’artiste nigérian.

Un concert de l’artiste Wizkid en Côte d’Ivoire avait été reprogrammé en juin 2022. A l’époque, un membre de l’équipe de l’artiste avait été testé positif au coronavirus.

Adulé dans la musique Afro pop, le jeune artiste est auteur-compositeur-interprète.

Les succès de Wizkid vont au-delà du continent africain.

M. M.

13 décembre 2022 par ,