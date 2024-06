Voici les représentants des professionnels des médias à la 7e mandature de la HAAC

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a proclamé mercredi 12 juin 2024, les résultats du vote du dimanche 09 juin dernier, et consacré à la désignation des professionnels des médias à la 7e mandature.

Dans la catégorie audiovisuel, le conseiller Armand Hounsou conserve son siège. Il a été réélu par une victoire écrasante avec 411 voix sur les 520 suffrages exprimés, soit 79,04%, contre 90 voix pour Zakiath Latoundji, actuelle présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB).

Dans la catégorie des techniciens de télécommunications, Lionel Gbègonnoudé a remporté la bataille avec 120 voix sur 233 suffrages exprimés, soit 51,50%, suivi de Semassa Guy Modeste, qui n’a récolté que 37 voix.

Au niveau de la presse écrite, c’est par un score serré de 207 voix contre 204 que Basile Tchibozo a gagné les élections face au conseiller sortant, Franck Kpotchémè.

Après le vote au niveau des professionnels des médias, les regards sont tournés vers le parlement et le gouvernement qui devront désigner également chacun, trois représentants pour siéger à la 7e mandature de la HAAC.

