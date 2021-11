Voici les peines requises contre les accusés

Des peines de prison requises contre les accusés dans le dossier de trafic de carnets de vaccination anti-Covid-19, ce lundi 15 novembre 2021.

Ouverture du procès des accusés interpellés dans le dossier de faux carnets de vaccination anti Covid-19 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). A la barre, certains prévenus ont plaidé coupables. Selon Me Koukpolou au micro de Frissons, Radio, la défense a « plaidé la clémence pour certains et la remise en liberté pour d’autres (...) ».

Le ministère public a requis 05 ans de prison dont 01 ferme contre des prévenus et 05 ans de prison avec sursis pour d’autres. Il a aussi requis une amende de 2 millions de FCFA.

24 personnes sont poursuivies dans ce dossier pour abus de fonction et complicité d’abus de fonction. Le verdict est renvoyé au 29 novembre 2021.

A.A.A

16 novembre 2021 par ,