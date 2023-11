Voici les gagnants du Prix Al-Sumait

Le Conseil d’administration du prix Al-Sumait pour le développement de l’Afrique annonce que le prix Al-Sumait 2022 a été attribué au Dr Catherine Nakalembe ainsi qu’à la African Agricultural Technology Foundation.

Le Conseil d’administration du Prix Al-Sumait pour le développement de l’Afrique, présidé par Son Excellence et ministre des Affaires étrangères, Cheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, annonce que la African Agricultural Technology Foundation (AATF) et le Dr Catherine Nakalembe sont les deux gagnants du Prix Al-Sumait pour le développement de l’Afrique en 2022, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ils sont également récompensés pour leurs accomplissements dans ce champ vital sur le continent africain.

Selon le Conseil d’administration, l’AATF, dirigée par le Professeur Aggrey Ambali et basée au Kenya, a gagné le Prix pour avoir permis à de modestes fermiers dans des pays africains d’obtenir et d’utiliser de façon adaptée des technologies agricoles pour traiter les risques liés à la productivité, au marketing, à la résilience liée au changement climatique et aux risques pour la santé.

Le Conseil ajoute que le Dr Catherine Nakalembe, d’Ouganda, a gagné le prix pour son expertise dans le domaine de la cartographie des cultures et de leur surveillance, en utilisant la télédétection et des techniques d’apprentissage machine. Elle est également à la tête du programme NASA Harvest Africa à l’université du Maryland, qui fournit des méthodes et des systèmes aux petits exploitants en Afrique, pour développer leurs compétences.

Quant à la Fondation du Koweït pour l’avancement des sciences (KFAS), qui supervise le Prix, elle déclare que l’AATF, lauréat du Prix, a montré avoir un impact positif à long terme et a introduit des programmes innovants pour de nombreux africains, en plus de sa réponse créative aux difficultés liées à la sécurité alimentaire.

La KFAS ajoute aussi qu’à travers ce Prix, l’état du Koweït a offert son assistance aux organisations travaillant en Afrique et pour l’Afrique, leur permettant de se démarquer grâce à leurs projets et programmes exemplaires et efficaces, sans parler de leur engagement envers l’amélioration de la sécurité alimentaire pour les communautés africaines. Selon la KFAS, le Prix a reçu 51 candidatures dans 22 pays cette année.

En ce qui concerne la Scientifique en chef de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture et membre du Conseil d’administration du Prix, la Dr Ismahane Elouafi elle affirme que le travail et la recherche qui contribuent à améliorer la sécurité alimentaire, la santé et l’éducation en Afrique envoie un rayon d’espoir dans le flux de crises mondiales que nous traversons.

Le Dr Elouafi a félicité les gagnants du Prix, dont la African Agricultural Technology Foundation (AATF) et le Dr Catherine Nakalembe, en précisant que développer des innovations et élargir leur portée pour inclure les petits producteurs en Afrique est essentiel pour l’élimination de la faim et de la pauvreté et l’amélioration du niveau de vie des producteurs africains, et en ajoutant que les gagnants contribuent à inspirer de nombreux individus et institutions à poursuivre les efforts pour construire une Afrique plus forte.

Le Prix Al-Sumait pour le développement de l’Afrique a été créé à l’initiative du défunt Émir Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, qu’Allah protège son âme, pendant le sommet arabo-africain hébergé par le Koweït en 2013. Le lancement du Prix honore la vie du défunt Dr Abdul Rahman Al-Sumait, docteur koweïtien qui a passé sa vie à s’occuper des défis liés à la santé, l’éducation et la sécurité alimentaire auxquels l’Afrique fait face.

Le Prix a pour objectif de reconnaitre et d’apprécier à leur juste valeur les meilleures études, les projets scientifiques, les recherches appliquées et les initiatives qui ont un impact significatif sur l’avancement des ressources économiques, sociales et humaines ainsi que sur le développement de l’infrastructure du continent africain.

Source :Al Sumait Prize for African Development

