Voici les décrets adoptés en Conseil des ministres

Le gouvernement béninois a adopté, mercredi 23 avril 2025, plusieurs décrets en Conseil des ministres.

Au titre des mesures normatives, le gouvernement béninois a adopté les décrets portant : attributions, organisation et fonctionnement de l’Inspection générale des finances ; attributions, organisation et fonctionnement de l’Inspection générale des régies financières ; et création de la zone économique spéciale de Sèmè-Podji et autorisation de prise de participation de l’Etat dans la société de gestion de la zone économique spéciale (ZES).

Le Conseil a aussi adopté les décrets portant création de la Société de sûreté portuaire et aéroportuaire du Bénin S.A. et approbation de ses statuts ; statuts-types des établissements publics d’Enseignement et de Formation techniques et professionnels en République du Bénin ; attributions, organisation et fonctionnement du cadre national de concertation pour la promotion de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels. Il a été également procédé à la nomination des commissaires aux comptes près de la Société des dépôts pétroliers du Bénin S.A. Les modalités de mise en œuvre du financement basé sur la performance des établissements d’Enseignement et de Formation techniques et professionnels en République du Bénin ont été aussi fixées en Conseil des ministres.

23 avril 2025 par ,