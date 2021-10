Les décisions du conseil des ministres du 29 septembre

Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 28 septembre 2021, la session ordinaire du Conseil des ministres. Les décrets ci-après ont été adoptés.

Il s’agit entre autres, du décret portant transmission à l’Assemblée nationale pour examen et vote, du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021 ; du décret portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi de finances pour la gestion 2022 ; du décret portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi portant code de l’Administration territoriale ; du décret portant transmission à l’Assemblée nationale pour examen et vote, du projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Le conseil a également adopté le décret portant dissolution du Conseil national des Chargeurs du Bénin (CNCB) et la nomination de son liquidateur.

Parmi les autres décisions, il y a le décret portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; et du décret portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB).

Au titre des communications, le gouvernement a autorisé la signature de contrat pour des missions de maîtrise d’œuvre complète des travaux de construction puis d’exploitation du village de vacances de type Club Med à Avlékété, dans la commune de Ouidah.

F. A. A.

29 septembre 2021 par