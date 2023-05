Voici les décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres

Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 24 mai 2023, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises.

Ci-dessous les grandes décisions

MESURES NORMATIVES

– Adoption du décret portant création, organisation, composition et fonctionnement du Millennium Challenge Account-Bénin Régional ;

– Décrets d’application de la loi n° 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin ;

– Approbation des Statuts de la Société béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN) S.A.

COMMUNICATIONS

– Recrutement de 15 auditeurs à l’Inspection générale des Finances (IGF) au titre de l’année 2023 ;

– Réalisation du collecteur d’eau pluviale et aménagement des voies d’accès à l’hôpital de référence à Abomey-Calavi ;

– Travaux d’aménagement de la zone Sud de l’Esplanade des Amazones dans le cadre de l’organisation de la 50ème édition des championnats du monde de pétanque au Bénin ;

– Construction d’un Golf 18 trous Championship à Avlékété dans la commune de Ouidah ;

– Elaboration du plan de secteur du périmètre d’influence de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé ;

– Contractualisation pour l’acquisition d’équipements complémentaires et pour des travaux confortatifs à l’hôpital de Savè .

MESURES INDIVIDUELLES

Nominations au ministère des Enseignements Maternel et Primaire

