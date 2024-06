À travers un communiqué, le Directeur Général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) informe de la modification du plan de circulation sur certains axes de la ville de Cotonou. C’est en raison des préparatifs de la célébration du 64e anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale.

Des tribunes seront installées sur le Boulevard de la Marina à hauteur de la Place de l’Amazone dans le cadre des préparatifs de la célébration du 64e anniversaire de l’indépendance du Bénin. Selon un communiqué de l’ADAC, cette mise en place entraînera une déviation de la circulation sur ledit Boulevard. "Les gros-porteurs ne sont pas autorisés par cette déviation. Ces derniers sont donc priés d’emprunter d’autres voies", informe le directeur général William Codjo. Il précise aussi que cette modification du plan de circulation ne perturbera pas le trafic routier sur les autres axes dans la ville de Cotonou.

Le tronçon de la chaussée en face de la Place de l’Amazone sera isolé par l’érection des barrages fixes de part et d’autre. La déviation est organisée sur la Place de l’Amazone. En lieu et place du tronçon ainsi isolé, il sera mis en place un contournement sur la gauche pour les usagers venant de l’ex HÔTEL DU PORT et sur la droite pour ceux venant de NOVOTEL.

27 juin 2024 par ,