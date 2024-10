Voici les 7 membres du Conseil d’Administration du FNDA

Les membres du Conseil d’Administration (CA) du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) ont été nommés par décret en date du 02 octobre 2024.

Monsieur Dossa AGUEMON , représentant du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la pêche ; monsieur Moïse Achille HOUSSOU , représentant de la Présidence de la République ; Monsieur Claude Emmanuel Comlanvi AKAKPO , représentant du Ministère de l’économie et des finances ; Madame H. Armelle AHAMIDE MEANGOUA , représentante du Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale ; Monsieur Koladé Ayédero OKOUDJOU, représentant du Ministère des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi ; Monsieur Djoiri Imali Hermann DJETTA , représentant de la chambre nationale d’agriculture et Monsieur Olagoké Arouna LAWANI , représentant de la Plateforme nationale des organisations paysannes et de Producteurs agricoles sont les personnalités nommées au Conseil d’Administration (CA) du Fonds National de Développement Agricole (FNDA).

Les membres ainsi nommés ont un mandat de trois (03) ans à compter de la date de leurs installation, selon le décret N°2024-1124 du 02 octobre 2024.

Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) est un établissement public à caractère agricole, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Il est chargé de promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole et de l’orienter par des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés, vers des activités qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national et qui contribuent à l’amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire en encourageant la promotion des filières agricoles.

