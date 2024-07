Voici les 20 milliardaires d’Afrique (FORBES)

Les 20 plus grandes fortunes d’Afrique sont connus, selon le classement 2024 de Forbes Afrique. Aucun homme d’affaires béninois ne figure dans ce classement.

Malgré un contexte marqué par les tensions géopolitiques internationales, la hausse de l’inflation, la dégradation des conditions de financement sur les marchés, la dépréciation des monnaies locales par rapport aux grandes devises, etc. certains hommes ont fait preuve de résilience se maintenant dans le classement des plus fortunés en 2024.

Aliko Dangote est l’homme le plus riche du continent avec une fortune 13,9 Milliards de dollars soit 12,8 milliards d’euros. Le nigérian, numéro 1 dans le classement des hommes les plus riche, est à la tête d’une entreprise de ciment. Implantée dans dix pays africains, la société affiche une capacité de production annuelle de près de 50 millions de tonnes. Le groupe Dangote a inauguré en 2023 la plus grande raffinerie d’Afrique. Une nouvelle nouvelle infrastructure pétrochimique qui pourrait permettre à l’homme d’affaires d’accroître ses revenus annuels – aujourd’hui de l’ordre de 4 milliards de dollars, soit 3,6 milliards d’euros environ – atteindre à terme 30 milliards de dollars (27 milliards d’euros).

Selon Forbes, Johann Rupert d’origine Sud africaine est la deuxième fortune d’Afrique avec une richesse estimée à 10,1 milliards de dollars soit 9,3 milliards d’euros. Johann Rupert est le numéro deux mondial du luxe (Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre…), qu’il préside. Via la Compagnie Financière Rupert, Johann Rupert contrôle 10,18 % du capital de la société, qui lui a versé plus de 200 millions de francs suisses de dividendes en 2022 (230 millions de dollars, soit 210 millions d’euros).

Le milliardaire sud-africain Nicky OPPENHEIMER est numéro 3 avec une fortune estimée à 9,4 milliards de dollars soit 8,6 milliards d’euros.

Avec un patrimoine évalué à 8,7 milliards de dollars soit 8 milliards d’euros Nassef SAWIRIS est quatrième sur la liste.

Figure majeure du monde des affaires, le nigérian Mike ADENUGA est numéro 5 avec une fortune de 6,9 Milliards de dollars soit 6,3 milliards d’euros. Il opère dans les secteurs du pétrole (Conoil), de la banque (Sterling Bank) et des télécoms (Globacom).

Les autres fortunes du classement Forbes

#N°6. Abdulsamad RABIU

Pays d’Origine : Nigéria

Fortune : 5,9 Milliards De Dollars Soit 5,43 Milliards D’Euros

À la tête d’un groupe diversifié qui s’étend de l’agro-industrie au ciment, en passant par l’immobilier et la logistique portuaire, le fondateur de BUA Group est aujourd’hui l’un des plus puissants industriels du continent. Originaire de Kano (tout comme son compatriote Aliko Dangote), l’entrepreneur se lance dans les affaires en 1988. Depuis, l’ambitieux nigérian n’a cessé de multiplier les deals gagnants. Dernière opération majeure en date, l’obtention – en juin dernier – d’une facilité de crédit de 500 millions de dollars (460 millions d’euros), accordée par la Société financière internationale (IFC) et qui permettra au patron du groupe BUA d’agrandir sa cimenterie de Sokoto (Nord-Ouest), avec à la clé une augmentation de capacité de 6 millions de tonnes par an.

#N°7. Naguib SAWIRIS

Pays d’Origine : Égypte

Fortune : 3,8 Milliards De Dollars Soit 3,5 Milliards D’Euros

Fils de l’industriel Onsi Sawiris, Naguib Sawirib est le plus connu de sa richissime fratrie, ses deux frères – Nassef et Samih – étant eux-mêmes de prospères hommes d’affaires. Le tycoon copte a bâti sa fortune dans les télécoms, via la branche telco d’Orascom, avant de se lancer dans le secteur minier à partir de 2012. Avec succès : par le biais de son fonds d’investissement dédié, La Mancha Fund – doté de 1,4 milliard de dollars, soit 1,3 milliard d’euros –, il contrôle notamment le premier groupe aurifère ouest-africain, Endeavour Mining. Une réussite dans les affaires à laquelle il faut ajouter une influence politique non négligeable : engagé, le milliardaire égyptien a fondé dans la foulée de la révolution de 2011 le Parti des Égyptiens libres, tout en soutenant financièrement les mouvements civils qui ont conduit à la destitution du président Mohamed Morsi en juillet 2013.

#N°8. Mohamed MANSOUR

Pays d’Origine : Égypte

Fortune : 3,2 Milliards De Dollars Soit 2,9 Milliards D’Euros

Ancien ministre des Transports égyptien sous le régime d’Hosni Moubarak (2006-2009), Mohamed Mansour dirige le tentaculaire conglomérat familial Mansour Group, fondé en 1952 par son père Loutfy. Comptant 60 000 employés, le groupe détient notamment les droits de distribution exclusive en Égypte des groupes américains General Motors, Caterpillar et McDonald’s. Une position enviable dans le pays arabe le plus peuplé (110 millions d’habitants), et dont les plantureux bénéfices ont permis à d’autres membres de la famille de détenir des patrimoines à dix chiffres. Les frères de Mohamed, Yasseen et Youssef, détenteurs de parts dans le groupe familial, sont également milliardaires tandis que le fils de Mohamed, Loutfy, dirige Man Capital, la branche de capital- investissement du groupe.

#N°9. Koos BEKKER

Pays d’Origine : Afrique Du Sud

Fortune : 2,7 Milliards De Dollars Soit 2,5 Milliards D’Euros

Surnommé le « Rupert Murdoch d’Afrique », Koos Bekker a fait du premier groupe de presse sud-africain Naspers l’un des pionniers de la télévision payante sur le continent, avant de se tourner vers le numérique. Son coup le plus spectaculaire reste toutefois sa prise de participation dans Tencent. Au début des années 2000, flairant le potentiel prometteur du marché chinois, le patron de Naspers décide de miser 32 millions de dollars (29 millions d’euros) sur ce qui n’est alors qu’un obscur service de messagerie. Vingt ans plus tard, les parts de Naspers dans le géant chinois du numérique Tencent valent plus de 100 milliards de dollars (914 milliards d’euros). De quoi assurer la fortune de Koos Bekker, qui a raccroché son costume de PDG de Naspers en mars 2014.

#N°10. Patrice MOTSEPE

Pays d’Origine : Afrique Du Sud

Fortune : 2,7 Milliards De Dollars Soit 2,5 Milliards D’Euros

Né en 1962 dans le township de Soweto, Patrice Motsepe est l’archétype de cette élite noire qui a prospéré après l’apartheid. Diplômé en droit minier et droit des affaires, l’entrepreneur sud- africain lance en 1997 African Rainbow Minerals, un groupe minier qui fera de lui le premier milliardaire noir du pays. Il est aujourd’hui la dixième fortune du continent, selon le classement Forbes. Last but not least, le magnat des mines a été élu président de la Confédération africaine de football (CAF) en mars 2021. Patrice Motsepe est par ailleurs le premier Africain à s’être engagé, en 2013, à faire don d’au moins la moitié de sa fortune dans le cadre de la campagne The Giving Pledge, initiée par les milliardaires américains Bill Gates et Warren Buffett.

#N°11. Issad REBRAB

Pays d’Origine : Algérie

Fortune : 2,5 Milliards De Dollars Soit 2,3 Milliards D’Euros

Né en 1944 au cœur de la Kabylie, l’infatigable entrepreneur a bâti en quarante ans le premier groupe privé algérien, Cevital. À coups de rachats d’entreprises et de construction d’usines, le milliardaire a fait de son entreprise un mastodonte présent dans des domaines aussi variés que les huiles végétales, le sucre, l’électroménager, la fabrication de verre ou encore les panneaux photovoltaïques. La liberté de ton d’Issad Rebrab vis-à-vis du pouvoir algérien lui a toutefois coûté cher : le patriarche du groupe a été condamné en 2020 à 18 mois de prison, dont six fermes, pour infractions fiscales, bancaires et douanières. Depuis, il a pris sa retraite et transmis les rênes du groupe à son fils cadet Malik, qui dirige depuis 2022 Cevital, aujourd’hui en pleine réorganisation.

#N°12. Mohammed DEWJI

Pays d’Origine : Tanzanie

Fortune : 1,8 Milliards De Dollars Soit 1,7 Milliards D’Euros

Natif de la zone rurale de Singida, le « plus jeune milliardaire d’Afrique » a fait de l’entreprise familiale MeTL (pour Mohammed Enterprises Tanzania Limited) – une société de négoce lancée par sa grand-mère – un géant qui génère un chiffre d’affaires annuel de 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros). Actif dans le textile, la minoterie, la production de boissons et d’huiles alimentaires et présent dans six pays d’Afrique, le groupe est aujourd’hui dans le peloton de tête des entreprises est-africaines par l’importance des revenus. Un succès bâti sur une formule simple : cibler les clients des grandes marques importées avec des produits équivalents bon marché fabriqués en Tanzanie et adaptés aux goûts locaux. L’homme d’affaires a par ailleurs été un temps député de la circonscription de Singida et s’est investi dans le sport avec l’équipe de football locale du Simba SC.

#N°13. Strive MASIYIWA

Pays d’Origine : Zimbabwe

Fortune : 1,8 Milliards De Dollars Soit 1,7 Milliards D’Euros

Connu pour avoir mis fin au monopole public de l’opérateur public zimbabwéen dans les années 1990, Strive Masiyiwa est l’un des entrepreneurs phares de la transformation digitale du continent. Par le biais de son groupe Econet et Cassaya Technologies, il a mis sur pied l’un des plus importants gestionnaires de fibre optique d’Afrique, avec un réseau de plus de 100 000 kilomètres. Basé à Londres, le milliardaire zimbabwéen possède par ailleurs des participations dans des réseaux de téléphonie mobile au Burundi et au Lesotho, mais aussi des participations dans des entreprises africaines actives dans les fintech, les data centers, la cybersécurité, ainsi que dans la distribution d’énergie solaire. Une série d’engagements entrepreneuriaux qui lui permettent de largement financer ses nombreuses activités philanthropiques, liées notamment à Delta Philanthropies et à la Higher Life Foundation, une structure fondée en 1996 avec son épouse Tsitsi.

#N°14. Aziz AKHANNOUCH

Pays d’Origine : Maroc

Fortune : 1,7 Milliards De Dollars Soit 1,6 Milliards D’Euros

Chef du gouvernement marocain depuis septembre 2021 après avoir été ministre de l’Agriculture pendant plus d’une décennie, le milliardaire Aziz Akhannouch tire sa fortune de la société Akwa Group, une holding centrée sur la distribution d’hydrocarbures. Akwa contrôle notamment Afriquia, premier distributeur marocain de carburant avec un réseau de près de 500 stations-service, qui avance activement ses pions ailleurs sur le continent. Dernière opération en date : le rachat en novembre 2022 – pour 185 millions de dollars, soit 169 millions d’euros – des activités de TotalEnergies en Mauritanie (40 stations dans tout le pays). Aux côtés de son épouse Salwa Idrissi Akhannouch, fondatrice du groupe Aksal – premier distributeur de produits de luxe au Maroc (Fendi, Ralph Lauren, La Martina…) – , il fait en outre partie des « power couples » les plus emblématiques du Maghreb.

#N°15. Othman BENJELLOUN

Pays d’Origine : Maroc

Fortune : 1,4 Milliards De Dollars Soit 1,3 Milliards D’Euros

Fils d’un riche industriel, Othman Benjelloun a choisi la finance pour bâtir son empire. À la tête d’un patrimoine estimé à 1,2 milliard de dollars, le patron de l’établissement panafricain Bank of Africa (2,3 milliards de dirhams de bénéfice net en 2022, soit 231 millions de dollars ou 211 millions d’euros) est aujourd’hui le deuxième homme le plus riche du Maroc. Une œuvre entrepreneuriale construite au fil des décennies et dont le nonagénaire souhaite désormais préserver la pérennité. Après avoir réorganisé en 2021 son groupe en le dotant d’une nouvelle entité globale, O Capital Group, qui unit l’ensemble des activités du groupe (banque, mais aussi transport, assurance, nouvelles technologies, agriculture, hôtellerie…), le tycoon ambitionne désormais d’imposer Bank of Africa dans le peloton de tête des plus puissantes institutions financières du continent, en étendant notamment sa présence à d’autres pays tels que le Nigéria et l’Égypte.

#N°16. Youssef MANSOUR

Pays d’Origine : Égypte

Fortune : 1,3 Milliards De Dollars Soit 1,2 Milliards D’Euros

Aux côtés de ses frères cadets Mohamed et Yasseen, Youssef Mansour préside le groupe Mansour, le conglomérat familial fondé en 1952 par le patriarche Loutfy Mansour, disparu en 1976. Mansour Group est le distributeur exclusif des véhicules General Motors et des équipements Caterpillar en Égypte et dans plusieurs autres pays. Pour la seule concession General Motors en Égypte, l’entreprise indique vendre plus de 80 000 véhicules par an, selon son site officiel. À noter que chaque membre de la fratrie supervisant un segment des activités du groupe, Youssef Mansour dirige pour sa part la branche des biens de consommation, qui comprend notamment la chaîne de supermarchés Metro. Il détient par ailleurs l’exclusivité des droits de distribution du géant français des cosmétiques L’Oréal sur le marché égyptien.

#N°17. Yasseen MANSOUR

Pays d’Origine : Égypte

Fortune : 1,2 Milliards De Dollars Soit 1,1 Milliards D’Euros

Tout comme ses frères Youssef et Mohamed, eux aussi milliardaires, Yasseen Mansour est actionnaire du conglomérat familial Mansour Group, fondé en 1952 par son père Loutfy Mansour, disparu en 1976. Mansour Group est principalement connu pour être le distributeur exclusif de grandes marques américaines (véhicules General Motors, cigarettes Philip Morris, chaîne de fast-food McDonald’s…), typiques de l’« american way of life », tout en disposant d’opérations dans plusieurs autres pays (Ghana, Libye, Ouganda…). Outre ses parts dans Mansour Group, Yassen Mansour est par ailleurs le président de Palm Hills Developments, l’un des plus importants promoteurs immobiliers d’Égypte, spécialisé notamment dans la construction de villas de luxe et de centres commerciaux.

#N°18. Christoffel WIESE

Pays d’Origine : Afrique Du Sud

Fortune : 1,2 Milliards De Dollars Soit 1,1 Milliards D’Euros

Parti de rien, le self-made-man sud- africain s’est lancé dans les affaires à la fin des années 1960 avec l’enseigne Pep Stores, une chaîne de magasins de vêtements à bas coûts. Il change d’échelle en rachetant, en 1979, la chaîne de supermarchés Shoprite, qui réalise aujourd’hui près de 10 milliards de dollars (9,2 milliards d’euros) de chiffre d’affaires annuels. L’entrepreneur a toutefois connu son lot de déconvenues, à l’image du scandale financier « Steinhoff » qui

#N°19. Michiel LE ROUX

Pays d’Origine : Afrique Du Sud

Fortune : 1,1 Milliards De Dollars Soit 1 Milliards D’Euros

Discret, le Sud-Africain Michiel Le Roux a fondé en 2001 Capitec Bank, un établissement financier dont il possède environ 11 % du capital. Basé à Stellenbosch – non loin de la ville du Cap – et coté à la Bourse de Johannesburg, Capitec a fait le pari de cibler les classes populaires en proposant notamment des prêts sans garantie. Une stratégie risquée, mais couronnée de succès : la banque fait aujourd’hui jeu égal avec Nedbank, le plus petit des « big four » bancaires sud africains (Absa, FirstRand, Standard Bank et Nedbank). Une réussite qui a tout naturellement fait la fortune de Michiel Le Roux : la valeur des actions Capitec détenues par le financier est aujourd’hui estimée à 1,2 milliard de dollars.

#N°20. Femi OTEDOLA

Pays d’Origine : Nigéria

Fortune : 1,1 Milliards De Dollars Soit 1 Milliards D’Euros

Né à Ibadan, l’homme d’affaires nigérian a initialement fait fortune dans le gaz et le pétrole, via la société Forte Oil, spécialisée dans la distribution d’hydrocarbures. Ses ambitions dépassent toutefois très vite le secteur énergétique puisqu’il devient, dans les années 2010, le deuxième actionnaire de la Zenith Bank et le premier actionnaire de

la United Bank for Africa (UBA). Le principal actif du milliardaire reste néanmoins son pari sur Geregu Power Plc, une entreprise de production d’électricité acquise pour 132 millions de dollars (un peu plus de 120 millions d’euros), au moment où Femi Otedola vendait sa participation restante dans Forte Oil. Geregu Power Plc est depuis devenue la première entreprise de production d’électricité à être cotée à la Bourse de Lagos, en octobre 2022. Enfin, en avril 2023, l’homme d’affaires a de nouveau fait parler de lui en acquérant près de 6 % du capital du groupe Transcorp Group, un conglomérat nigérian actif notamment dans… l’électricité.

18 juillet 2024 par