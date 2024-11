Voici les 12 nouveaux Ambassadeurs accrédités au Bénin

La coopération diplomatique se redynamise entre le Bénin et douze (12) pays. Jeudi 14 novembre dernier, les Ambassadeurs de ces pays ont présenté leurs lettres de créance respective au président béninois Patrice Talon.

Le Président de la République, Patrice Talon a reçu, jeudi 14 novembre 2024 au Palais de la Marina, les lettres de créance de douze (12) nouveaux Ambassadeurs accrédités au Bénin dans le cadre de la redynamisation de la coopération diplomatique entre le Bénin et ces pays. La cérémonie protocolaire suivie d’échanges s’est tenue en présence du Ministre des affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari.

Les nouveaux ambassadeurs sont : S.E. Madame Nadège CHOUAT, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République française près le Bénin avec résidence à Cotonou ; S.E.M. Stéphane MUND, Ambassadeur de l’Union Européenne près le Bénin avec résidence à Cotonou ; S.E.M. Jesús Alberto GARCIA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela près le Bénin avec résidence à Cotonou ; S.E.M. Athanasios V. KOTSIONIS, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République hellénique (Grèce) près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ; S.E.M. Peter RYAN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Irlande près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ; S.E. Madame Leilani BIN-JUDA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Australie près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ; S.E.M. Svein BAERA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de la Norvège près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ; S.E.M. Luis Manuel Andino PAIZ, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Nicaragua près le Bénin avec résidence à Ouagadougou (Burkina-Faso) ; S.E.M. Aiyub OMAR, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Malaisie près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ; S.E.M. Adoum MAHAMAT SALEH, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad près le Bénin avec résidence à Ouagadougou (Burkina-Faso) ; S.E.M. Bruno KERGUEN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Ordre Souverain de Malte près le Bénin avec résidence à Paris (France) ; S.E. Madame Sanna SELIN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Finlande près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria).

M. M.

