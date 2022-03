Voici les 03 projets sélectionnés au Bénin

La Directrice Régionale de l’AUF en Afrique de l’Ouest, Mme Ouidad Tebbaa, a présidé ce mardi 1er mars 2022, la cérémonie officielle de l’atelier de lancement des 14 projets tiers-VaRRIWA (Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation). L’atelier réunit en ligne pendant trois jours le représentant de l’OEACP, les chefs de projets pays VaRRIWA etc.

En juin 2021, l’Agence universitaire de la Francophonie a lancé le projet de Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation(VaRRIWA) au Bénin, Burkina-Faso, Sénégal et Togo. A la suite d’un appel à propositions, 14 projets ont été sélectionnés au Bénin (03) Burkina-Faso (03), Togo (04), Sénégal (04). Les 14 projets ont été sélectionnés sur la base de trois priorités : quatre (04) projets pour développer des formations sur la valorisation de la recherche et de l’innovation, huit (08) projets pour construire des dispositifs pérennes d’appui à la valorisation de la recherche et de l’innovation et deux (02) projets pour le réseautage des acteurs de la recherche et de l’innovation. Au Bénin, il y a deux projets de l’Université d’Abomey-Calavi et un projet de l’Université de Parakou.

Le premier projet de l’Université d’Abomey-Calavi est intitulé « Renforcement du dispositif de valorisation de la recherche innovation à l’Université d’Abomey Calavi du Bénin ». L’objectif principal est de valoriser les résultats de la recherche et de l’innovation de l’UAC à travers le renforcement de capacités techniques et financières de l’incubateur d’entreprises UAC Startup Valley et du Centre de Promotion des Transferts de Technologie (CPTT). Les activités phares prévues sont entre autres : incubation et accompagnement à la maturation et l’installation d’une vingtaine d’entreprises nées des résultats de la recherche

Le deuxième projet porte sur « Diagnostic du système d’innovation et renforcement des capacités des acteurs de recherche sur la valorisation et la protection des innovations au Bénin ». L’objectif est d’accroître la production d’innovations brevetables ou de haute valeur sociale au Bénin. Il sera donc procédé à des études endogènes et exogènes du non-recours des chercheurs aux droits de propriété intellectuelle, la formation des acteurs sur les thématiques liées à la valorisation.

Le troisième projet porté par l’Université de Parakou est relatif à « l’Accompagnement de la Valorisation de la Recherche pour l’innovation au Bénin ». Le projet a pour objectif d’améliorer l’employabilité et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et femmes diplômés des universités à travers la valorisation de la recherche et l’innovation au Bénin. Au titre des activités phares, il y a la création et l’équipement d’un espace de valorisation des résultats de recherche et d’innovations ; l’accompagnement à la création et la maturation d’entreprises

Des travaux de groupe sont programmés pour les mercredi 02 et jeudi 03 mars 2022, avec les chefs de projets pays VaRRIWA et les équipes projets des tiers. Ils vont procéder à la reformulation des cadres logiques, échanger sur les mécanismes de suivi des projets et définir les axes de collaboration entre les projets.

A propos du projet VaRRIWA

Le projet VaRRIWA a pour objectif de contribuer à la création d’un environnement incitatif au transfert de technologie et à l’innovation durable dans les quatre pays de la région ouest-africaine. Le projet est porté par l’Agence universitaire de la Francophonie en partenariat avec quatre agences nationales de valorisation des résultats de la recherche innovation (Agence Béninoise de Valorisation des résultats de la Recherche et de l’Innovation Technologique (ABeVRIT) ; Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et des Innovations du Burkina Faso (ANVAR) ; Agence Nationale de la Recherche Scientifique Appliquée du Sénégal (ANRSA) et la Direction de la Recherche Scientifique et Technique du Togo (DRST)) avec l’accompagnement technique de Sorbonne Université (entité affiliée).

D’une durée de quatre (04) ans, le projet VaRRIWA est financé par le Fonds ACP pour l’innovation, une des composantes du Programme de Recherche et d’Innovation de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), avec la contribution financière de l’Union européenne (11e FED). Les 14 organisations des quatre pays de l’Afrique de l’Ouest bénéficient d’un financement de près de 3 millions d’euros.

