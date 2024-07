Le gouvernement béninois organise en ce mois de juillet 2024, plusieurs activités dans le cadre du mois de la mode.

« Sortir des sentiers battus », c’est le thème de l’édition 2024 du mois de la mode au Bénin. Les activités sont organisées par le Ministère du Tourisme de la Culture et des Arts à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture. Selon le programme, le mois de la mode sera lancé lors d’une conférence de presse à Cotonou le mardi 16 juillet. Il est prévu deux panels et une Master Class le vendredi 26 juillet. Ce sera l’occasion de discuter des questions liées à croissance des marques de mode en Afrique et aux défis du e-commerce dans l’industrie africaine de la mode.

La ‘’Nuit de la mode’’ programmée pour le samedi 27 juillet 2024 va clôturer l’événement. Elle sera marquée par le défilé de plusieurs créateurs. En organisant ses activités, le Bénin entend valoriser et promouvoir le secteur de la mode pour impacter davantage l’économie nationale.

A.A.A

8 juillet 2024 par ,