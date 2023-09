Voici le premier bilan de l’incendie à Sèmè-Kraké

L’incendie d’un magasin à Sèmè-Kraké a fait 35 morts et plus d’une dizaine de blessés ce samedi 23 septembre 2023 selon un communiqué de presse du procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo, Abdoubaki Adam-Bongle.

Premier bilan de l’incendie d’un magasin dans la commune de Sèmè-Podji précisément à kraké-Plage au quartier Glogbo 2. Selon le communiqué du procureur Abdoubaki Adam-Bongle, l’incendie a consumé le magasin et occasionné 35 décès dont un enfant, plus d’une dizaine de blessés graves évacués à l’hôpital et d’importants dégâts matériels. La même source informe que l’incendie aurait été probablement déclenché lors du déchargement des sacs d’essence (communément appelés "Hohoumbo") d’un véhicule. « Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties impliquées pour assurer la prise en charge des blessés et le respect des protocoles d’identification des victimes, », a-t-il annoncé.

Le Procureur annonce l’ouverture d’une enquête complète sur les circonstances entourant cet incendie tragique.« Une cellule de crise est installée afin de renseigner les parents des victimes, recueillir les informations permettant d’établir la cause exacte de l’incendie, de déterminer toute responsabilité criminelle éventuelle, et de garantir que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles. Nous demandons à tous les citoyens de coopérer pleinement avec les autorités et de fournir toute information pertinente qui pourrait aider dans cette enquête », a-t-il ajouté. Après avoir exprimé ses condoléances aux familles et aux proches des victimes de cette tragédie, il a remercié tous les intervenants d’urgence et les bénévoles qui ont travaillés pour sauver des vies et fournir des soins médicaux aux blessés.

A.A A

