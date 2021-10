Voici le calendrier de l’année universitaire 2021-2022

L’année universitaire 2021-2022 débute lundi 18 octobre 2021. Le calendrier universitaire 2021-2022 des universités publiques et établissements privés d’enseignement supérieur a été rendu public à travers une note de service du ministre Éléonore Yayi Ladékan en date du 14 octobre 2021.

Selon le calendrier, l’année universitaire 2021-2022 débute lundi 18 octobre et prend fin le vendredi 22 juillet 2022. La rentrée solennelle académique aura lieu mardi 26 octobre 2021. La validation des inscriptions des étudiants est ouverte dans les universités publiques du Bénin à partir du lundi 18 octobre 2021 et prend fin lundi 31 janvier 2022. L’année universitaire 2021-2022 est subdivisée en deux semestres. Le premier semestre débute lundi 18 octobre 2021 et prend fin vendredi 4 mars 2022. Le second semestre débute lundi 07 mars 2022 et prend fin vendredi 22 juillet 2022.

15 octobre 2021 par