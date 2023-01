Voici la liste des patients répartis au CNHU et à Abomey-Calavi

Au cours d’une conférence de presse, le ministre de la santé a fait le point de la répartition des patients transférés de Dassa à Cotonou après le drame survenu dimanche 29 janvier 2023. Certains patients ont été transférés au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou, et d’autres au Centre de traitement des épidémies d’Abomey-Calavi.

Le gouvernement s’est employé depuis le drame survenu dans l’après-midi du dimanche 29 janvier 2023 pour le transfert des victimes à Cotonou. Le SAMU et les autres ambulances des départements des Collines, du Zou, de l’Atlantique, du Littoral et de l’Ouémé ont été déployés vers Dassa pour assurer le transfert de tous les cas pour « une prise en charge optimum ». Le ministre de la santé a informé l’opinion au cours d’une conférence de presse lundi 30 janvier 2023.

Les ressources humaines qu’il faut pour gérer ces cas selon Benjamin HOUNKPATIN, sont assez spécifiques. Il faut des anesthésistes, des traumatologues, des chirurgiens, des panseurs, bref, des soins spécifiques, et surtout de réanimation, a-t-il précisé. Ce qui à l’en croire, a justifié le transfert vers Cotonou et à Abomey-Calavi de tous les cas où, tous les dispositifs nécessaires ont été mis en place. Parallèlement aux dispositifs de transfert et de prise en charge, le chef de l’Etat a instruit pour que l’ensemble de la prise en charge soit effectué sans coût additionnel pour les parents. Les avantages selon le ministre de la santé sont que, l’équipe soignant n’a pas à réfléchir avant de prodiguer tous les médicaments, tous les soins mis à disposition sur place. « On agit sans vous tendre des ordonnances », a informé l’autorité ministérielle.

Selon les explications du ministre de la santé, 23 personnes ont été reçu dans des états variables, certains dans un état critiques, et d’autres moins. En fonction des états, une répartition a été faite dans les services de réanimation des urgences, de la salle des grandes brûlées, et au centre de traitement de Calavi.

Benjamin HOUNKPATIN a informé par la même occasion qu’à la morgue de Dassa, 20 corps ont été récupérés.

Ci-dessous la liste des patients transférés

Les patients transférés sur le site d’Abomey-Calavi

1-BAMIGBOTCHE Marlène

2-KADIRI Zeynab

3-DJAKO Juliana

4-AGBOKANMEY Juana Irina

5-AGBOKANMEY Zéidane

6-AGBEYA Firmine

7-ELET Marie Félicité

8-AKOWE Moïse

9-SOSSA Gildas

Les patients transférés au CNHU de Cotonou

1-DOHOUNGBO Pascal

2-KORA GUERA Akim

3-BARRY Serge

4-ALPHA Patrice

5-de SOUZA Sylviane

6-OBEGUI Wallys

7-OUINDO Olivier

8-BOUROU Léopoldine

9-BABIO Ikililou

10-ADIMI Blandine

11-ALLAYE Lucie

12-AMOUZOUN Honoré

13-MESSIGA Cédric

14-AGONGLO Horace

Ceux dont les noms ne figurent pas sur ces listes selon le ministre de la santé, seront comptabilisés parmi les cas décédés

