Les travaux de construction du marché moderne de Ganhi seront terminés au mois de septembre 2024 et sa mise en service prévue en octobre prochain, selon le Chef du projet. (…)

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) lance un appel à candidatures pour la désignation de vingt (20) analystes chargés de procéder au (…)

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné, lundi 05 août 2024, les récentes attaques contre les membres des forces de défense et de (…)

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) recherche dans le cadre de la mise en oeuvre des investissements municipaux du (…)

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé le démarrage des travaux au Carrefour TOKPLEGBE pour lundi 12 août 2024 en (…)

6 août 2024 par

6 août 2024 par

6 août 2024 par

6 août 2024 par

6 août 2024 par

6 août 2024 par

6 août 2024 par

6 août 2024 par

6 août 2024 par

6 août 2024 par

Le candidat KASSA Kouassi Epiphane a battu un record historique pour (…)En construction, le palais de l’empereur de Nikki et l’Arène de la (…)Un recrutement a été lancé dans le cadre de la mise en œuvre de la (…)L’ambassadeur du Bénin au Niger a présenté les copies figurées de ses (…)Le Festival des masques de Porto-Novo a pris fin dimanche 4 août 2024 (…)Le nouveau marché moderne d’Ahouangbo dans la ville de Porto-Novo est (…)Suite aux réquisitions du ministère public ce lundi 05 août 2024, à la (…)L’ancien maire de la commune d’Akpro-Missérété, Michel Bahoun et neuf (…)Dans un communiqué conjoint publié, ce mardi 6 août 2024, la Finlande (…)Ce financement porte à plus de 100 millions de dollars le montant total (…)