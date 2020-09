Voici la composition de nouveau conseil communal d’Agja-Ouère

Suite à l’invalidation du siège du conseiller Clément Adochekon du parti Bloc Républicain (BR), un nouvel executif a été installé ce jeudi 24 septembre 2020 conformément aux recommandations de la Cour suprême.

Le nouveau maire de la commune d’Adja-Ouèrè, Cyrille ADEGBOLA de l’UP sera assisté dans ses fonctions de Paulin HOUNKPATIN (BR) et de Pierre OLAOGOU (UP), respectivement 1er et 2ème adjoint au maire. Au niveau des arrondissements, on retrouve comme chefs :

CA KPOULOU : Gabriel SAWE. (UP)

CA TATONNONKON : Noël BONOU (UP)

CA OKO AKARÉ : Oscar EGBENOUDE. (BR)

CA Massè : Timothée OGOULANAN. (BR)

F. A. A.

24 septembre 2020 par