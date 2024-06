Voici l’identité des Nigériens arrêtés

Cinq ressortissants nigériens ont été arrêtées, mercredi 5 juin 2024, sur le site du pipeline WAPCO de Sèmè au Bénin. Il leur est reproché de s’être introduits sur le site de façon frauduleuse, selon les autorités judicaires béninoises. Voici de qui il s’agit.

Les mis en cause auraient bénéficié de la complicité de l’Administrateur Général de WAPCO BENIN, qui a pourtant reçu deux jours plus tôt la lettre du Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines à travers laquelle l’État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires.

Les mêmes sources révèlent qu’au moins deux parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP). Elles sont arrêtées en possession de faux badges d’employés de WAPCO.

Selon Radio Wadata Niamey, les personnes interpellées sont de l’équipe WAPCO, arrivée au Bénin ce mercredi par avion pour soutenir le personnel sur place. Parmi elle, il y a la Directrice Générale adjointe de WAPCO, Mme Moumouni Ibra Hadiza, Représentante de l’Etat nigérien, ainsi que quatre experts nigériens pour superviser le chargement d’un pétrolier, précise la même source.

Cette affaire risque de durcir le climat de tension qui existe entre les deux pays depuis le dernier coup d’Etat au Niger.

