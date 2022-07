Voici comment se paiera le ramassage des ordures à fin 2022

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS-GN SA) a fait, mercredi 6 juillet 2022, le point de deux années de gestion des déchets des communes du Grand-Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmè-Podji et Porto-Novo). Occasion pour le Dg Valéry Lawson de rappeler l’application des redevances sur les ordures qui continuent d’être collectées gratuitement depuis l’opérationnalisation de la SGDS-GN.

La gratuité de la collecte des déchets dans les communes du Grand-Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmè-Podji et Porto-Novo) tire vers sa fin.

« (…) Il est prévu, et nous sommes d’ailleurs en retard, que les ménages paient une contribution au départ », a indiqué Valéry Lawson, directeur général de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS-GN SA), mercredi 6 juillet 2022 lors d’une conférence de presse.

La redevance à payer par les ménages ne sera plus prélevée sur les factures d’eau et d’électricité comme cela avait été annoncé. « Nous avons voulu que cette redevance soit adossée aux factures d’électricité et d’eau, mais les autorités, au plus haut niveau, ont décidé de ne plus retenir cette option, (…) donc il n’y a rien qui soit payé sur les consommations d’eau et d’électricité à l’heure où je vous parle », a expliqué le Dg SGDS-GN. « Ce qui est envisagé, c’est que les ménages puissent payer directement. (… )Les travaux qui sont en cours permettront de déterminer une redevance et donc nous travaillons pour que d’ici à la fin de l’année ou début janvier que cette redevance soit effective », a précisé Valéry Lawson, directeur général de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS-GN SA).

Valorisation des déchets…

En ce qui concerne le bilan en deux ans d’exercice, la SGDS-GN a ramassé plus de 750.000 tonnes de déchets, a offert ses services à plus de 438.000 ménages, a généré 1200 emplois directs et durables et accordé une facilité de près de 1,7 milliards et octroyé 550 tricycles aux Petites Moyennes Entreprises (PME) engagées dans la pré-collecte des déchets. « De 2020 à 2022, nous avons considérablement amélioré la collecte. Nous sommes passés de 18.000 tonnes de déchets collectés par mois, à 28.000 tonnes de déchets collectés pars moi », a indiqué M. Valéry Lawson.

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS-GN SA) envisage d’étendre son service de tri dont la phase pilote est en cours et a permis de trier 900 tonnes pour 54 tonnes de déchets recyclables ; de mettre en place un vaste programme de formation, un campus pour mettre sur le marché de l’emploi des techniciens formés pour la gestion des déchets.

M. M.

