Voici ce que propose la Fcbe dans le domaine de l’économie

Les députés Fcbe, une fois à l’Assemblée nationale vont s’employer à redonner un nouveau souffle à l’économie nationale en proposant des lois qui vont obliger l’exécutif à se baser sur nos réalité pour influencer les différents secteurs



III- Economie

1- Fiscalité

Il faut d’abords faciliter la création de richesse avant de l’imposer et non l’inverse.

Il faut adopter une fiscalité réaliste basée sur la justice fiscale avec un taux de pression fiscal en adéquation avec le niveau de vie et de développement de la population.

Procéder à la relecture du code général des impôts surtout dans les domaines du foncier, des impôts sur le revenu

…2- Infrastructures et transports

Œuvrer à :Faire rétablir la voie ferrée afin de réduire la pression sur nos voies bitumées

Rendre fonctionnel l’aéroport de Tourou.

Construire des ports secs et les rendre fonctionnels.

Promouvoir le transport en commun dans nos villes à commencer par la ville de Cotonou.

3- Agriculture

Notre pays doit tout faire pour assurer son autosuffisance alimentaire.

Pour parer à l’insécurité foncière, il faut une politique pour rendre disponibles des terres cultivables afin d’assurer le retour des jeunes à l’agriculture et pour une sédentarisation des éleveurs.Initier des lois pour sécuriser nos semences et proscrire la culture des OGM.

Légiférer pour l’utilisation de pesticides et herbicides organophosphorés au détriment des organochlorés comme le glyphosate.

Étudier les prix pour assurer une commercialisation judicieuse des produits tropicaux dans notre pays.Initier aussi des lois qui protègent nos paysans à travers les fixations des prix rémunérateurs des produits d’exportation

4- le commerce et l’industriePrioriser les nationaux dans l’attribution des marchés publics. De façon plus technique affecter par exemple plus de ressources et de surface aux collectivités locales par exemple afin de prendre en compte les entreprises locales moins grande.

Veiller au contrôle des prix des denrées de première nécessité après fixations par le gouvernement

5- Énergies

Promouvoir les énergies renouvelables.

6- Environnement

Légiférer pour :

Assurer la protection de la nature et des espèces animales et végétales en voie de disparition.

Assurer le reboisement du territoire national en réinstaurant la journée de l’arbre et les journées de salubrité publique.

29 décembre 2022 par