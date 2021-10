Vodouhessi et Salanon font honneur à la Boxe Beninoise

La boxe béninoise renaît de ses cendres. En témoignent les performances réalisées par Ghislain Vodouhessi, et Adam Salanon ces derniers temps.

Ghislain Vodouhessi, meilleur boxeur de sa génération a démontré une fois encore son talent face à Amadu Saidu, un autre pugiliste ghanéen ce weekend à Accra (Ghana). C’est par un autre KO que le boxeur béninois a remporté la rencontre, après celle de Kotey. Une victoire consécutive qui lui offre la possibilité d’une Ceinture Mondiale en décembre prochain.

Comme lui, Adam Salanon, un autre boxeur a fait parler du Bénin au Ghana. Ses débuts en pro ont été un succès. Sous la houlette de Otoo Salomon, le pugiliste béninois a gagné deux combats. Enragé et très rapide, il a réussi son premier test par KO, et un second gagné au bout de 6 round face à John Quaye.

Ces différents combats selon le boxeur, s’inscrivent dans le cadre de la qualification de la Ceinture Mondial dont il avait fait le quart de finale contre David Kotey le 18 septembre. Le boxeur a gagné au cours de ce combat par KO à la troisième reprise.

Ce qui l’avait qualifié pour la demi finale au cours de laquelle il rappelle avoir fait « un bon KO encore à la troisième reprise contre l’adversaire Saidu Amadu ».

Ghislain Vodouhessi a invité le public sportif béninois à prendre le rendez-vous en décembre prochain pour la phase finale.

