Vlavonou reçoit le programme Wémèxwé 2022

Une délégation du Comité d’organisation de la fête identitaire et culturelle Wémèxwé, édition 2022, a été reçue en audience, jeudi 30 décembre 2021, par le président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou.

Le Programme de Wémèxwé, édition 2022, a été présenté au président de l’Assemblée nationale, jeudi 30 décembre 2021, au palais des gouverneurs. C’est à travers une audience avec une délégation du Comité d’organisation de Wémèxwé. Selon Antoine Bonou, coordonnateur général de Wémèxwé, l’édition 2022 se déroulera dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19 et les organisateurs de la fête identitaire en sont conscients et ont pris des dispositions.

« Comme dispositions, il y a la distanciation, la mise en place des dispositifs de gel et de lave-mains, le port du masque, la mise en place des cabines de désinfection... En plus de ces dispositions nous faisons nous-mêmes la campagne de vaccination. Nous avons commencer cette campagne depuis des mois et dans la semaine du 09 au 16 janvier, nous allons intensifier nos actions dans ce sens car cette semaine sera placée sous le signe de la lutte contre la Covid. Grâce à l’accord et au soutien des autorités de la santé, nous avons actuellement des postes de vaccination qui sont installés dans les 09 communes de l’Ouémé », a indiqué Antoine Bonou. Le coordonnateur général de Wémèxwé explique que le président de l’Assemblée nationale a bien accueilli la délégation du comité d’organisation. « Il nous a très bien accueilli et nous a donné des conseils », a confié le coordonnateur général de Wémèxwé à l’issue de l’audience.

La fête Wémèxwé se tiendra le 16 janvier 2022 à Zounguê dans la commune de Dangbo sur le site de l’ex Soniar.

