Vlavonou félicite Talon et rassure du soutien du parlement

Le président de l’Assemblée nationale, à travers une publication sur sa page Facebook a félicité le chef de l’Etat pour sa désignation à la tête de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Louis Vlavonou a rassuré du soutien du parlement béninois par le biais du comité interparlementaire de l’UEMOA à contribuer « inlassablement » à la réussite de son mandat.

Patrice Talon félicité par le parlement béninois. C’est avec « joie et fierté » que le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a appris sa désignation pour présider la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de l’UEMOA.

Pour le chef du parlement béninois, cette prestigieuse distinction est une reconnaissance des actions louables que mène le président Patrice Talon à la tête du Bénin, notamment ses efforts diplomatiques vis-à-vis des Etats de la sous-région et du monde. C’est tout le Bénin qui se voit ainsi honoré, a fait savoir le président de l’Assemblée nationale. M. Vlavonou invite les Béninois à s’inspirer de la reconnaissance faite au chef de l’Etat pour « l’encourager à persévérer dans les réformes économiques et monétaires d’une part, et dans ses actions salvatrices de sauvegarde et de promotion de la paix internationale d’autre part ».

Patrice Talon a été désigné par ses pairs pour présider la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de l’institution, au terme d’un double sommet CEDEAO-UEMOA, tenu vendredi 25 mars à Accra, au Ghana.

F. A. A.

28 mars 2022 par