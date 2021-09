Victoire écrasante du RNI sur les islamistes

Le Rassemblement national des indépendants (RNI), dirigé par l’homme d’affaires Aziz Akhannouch est arrivé en tête aux élections législatives marocaines le 08 septembre dernier, écrasant ainsi le parti islamiste au pouvoir (PJD) depuis une décennie. Avec une centaine de sièges, le RNI domine désormais le parlement marocain.

Après les législatives, le Maroc attend la formation d’un nouveau gouvernement. Le Roi Mohammed VI a confié cette mission vendredi dernier à Aziz, puissant homme d’affaires, ex-ministre de l’Agriculture proche du monarque, et patron du RNI, le parti arrivé en tête aux législatives de mercredi.

Le Rassemblement national des indépendants RNI ou « parti de la colombe » a battu les islamistes du PJD, qui étaient aux affaires depuis une décennie.

Pour les élections législatives au Maroc, le parti Rassemblement national des indépendants (RNI) a su adhérer jeunes et femmes à sa vision. Durant la campagne électorale, le parti a exposé à ses cibles son programme axé sur cinq points et 25 mesures par le biais des réseaux sociaux. Ça été de même dans les petites villes et villages du Maroc.

Le RNI est allé vers les Marocains ruraux.

En mars 2020, lors de la pandémie, le RNI avait aussi déjà joué ses cartes dans le gouvernement sortant, où il contrôlait les ministères stratégiques tels que l’Economie, l’Industrie.

Le ministre de l’Économie, membre du RNI avait annoncé plusieurs mesures de soutien aux Marocains.

Le chef du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, est nommé par chef du gouvernement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI conformément à la Constitution. Il est chargé de former un exécutif pour un mandat de cinq ans.

Les élections législatives, régionales et communales ont eu lieu le même jour.

