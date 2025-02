Vers le "Miracle béninois", une immersion dans l’expérience de l’ex-président N. Soglo

Le lancement officiel du livre « Vers le miracle béninois, l’épreuve du pouvoir et de la démocratie », écrit par l’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo a eu lieu, jeudi 27 février 2025, à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont l’ancien président Boni Yayi, le président de l’Assemblée Louis Vlavonou, le ministre Jean-Michel H. Abimbola représentant le gouvernement béninois et autres.

« Vers le miracle béninois, l’épreuve du pouvoir et de la démocratie », c’est l’intitulé de l’ouvrage de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo lancé jeudi 27 février 2025. L’ouvrage fait part du parcours et de l’engagement politique du premier président du Bénin à l’ère du Renouveau démocratique. L’ouvrage a été présenté par le Père Eric Aguénounon.

Pour le représentant du gouvernement béninois, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, cet ouvrage n’est pas seulement un livre. « C’est un témoignage d’histoire, une réflexion sur le destin d’un peuple et une immersion dans l’expérience d’un homme d’État confronté aux réalités complexes de l’exercice du pouvoir », a déclaré Jean-Michel H. Abimbola.

Nicéphore Dieudonné Soglo a été l’un des principaux architectes du Renouveau démocratique au Bénin. Il a accédé à la magistrature suprême, au lendemain de la Conférence des forces vives de la Nation en 1990. « Vous avez hérité d’un pays en quête de repères, à reconstruire sur les bases d’une gouvernance démocratique et d’une économie à relancer », a affirmé le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

A travers son ouvrage, l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo met en lumière les défis, les choix et les sacrifices qu’exige la charge de l’État. Il éclaire également sur les luttes menées, les réformes entreprises et les résistances rencontrées. « Vous y explorez avec lucidité les liens entre le passé colonial, les mutations post-indépendance et les défis contemporains, mettant en perspective le Bénin dans l’histoire globale. Et dans cette perspective, l’ouvrage propose une vision intéressante du développement culturel comme moteur de la renaissance nationale, à travers des initiatives comme Ouidah 92 », a ajouté Jean-Michel Abimbola. Cette approche, poursuit-il, qui lie économie, culture et politique, montre votre volonté de placer le Bénin sur la carte du monde à travers son identité et son histoire. Le ministre a salué cette contribution majeure à la construction de notre mémoire collective. L’ouvrage « Vers le miracle béninois » paru aux Editons Harmattan est préfacé par l’ancien premier ministre français Jean Marc Ayrault.

