Vers la révocation de la mesure de suspension des médias en ligne

Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain OROUNLA a tenu une séance de travail avec le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Rémi Prosper MORETTI et les conseillers de l’institution dans la matinée de ce vendredi 24 juillet 2020. Objectif, trouver une solution rapide pour la levée de l’interdiction faite aux médias en ligne au Bénin.

La rencontre avec la HAAC vise à apporter de bonnes nouvelles aux hommes des médias, a fait savoir le ministre de la communication et de la poste. « Après m’être entretenu avec les organisations des professionnels des médias, je me suis engagé à aller discuter avec la HAAC afin d’avoir les éléments rassurants, à porter à la connaissance des professionnels des médias » a-t-il déclaré.

A propos du sujet brûlant portant sur l’interdiction de publication faite aux médias en ligne, l’autorité ministérielle a été rassurante au terme de la séance travail. « J’ai obtenu du Président de la HAAC, des assurances pour un retour rapide à la normal quand on aura élaboré un cadre pertinent et approprié pour que les professionnels des médias en ligne puissent exercer dans un bel environnement leur art », a-t-elle confié.

La question de l’aide de l’État à la presse privée n’a pas été occultée. Alain OROUNLA rassure avoir sollicité et obtenu la promesse et l’engagement de la HAAC, à accompagner le plaidoyer des professionnels des médias pour une assistance, une aide publique au développement des médias privés. Fier de cet engagement de l’institution de régulation des médias au Bénin, il a souligné qu’il s’agit d’un signal fort, et de la promesse d’un lendemain meilleur pour les professionnels des médias dont il dit comprendre le scepticisme, et qui doivent selon lui, « retrouver leur couleur ».

« Ce que nous disons ne s’inscrit pas dans un agenda politique ou électoraliste, comme j’ai pu l’entendre dans certains médias très critiques et objectifs, mais dans une démarche cohérente pour redorer effectivement et sincèrement le blason du paysage médiatique, le blason de notre presse qui d’ici l’année prochaine au plus tard, retrouvera ses couleurs et ses lettres de noblesse », a rassuré le ministre de la communication et de la poste.

Le 08 juillet dernier, la HAAC à travers un communiqué a ordonné la fermeture sans délai des médias en ligne au Bénin. Une décision qui a suscité une vague d’indignation dans le rang des organisations et associations des professionnels des médias qui ont rencontré le ministre de tutelle.

F. A. A.

Levée de la décision d'interdiction des médias en ligne : Le Ministre Alain OROUNLA en discute avec le Président de la HAAChttps://t.co/g44JxUtWuj — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) July 24, 2020

24 juillet 2020 par