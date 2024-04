Vers la ratification de la Convention portant statut du Fleuve Mono

Le gouvernement béninois a annoncé, ce mercredi 17 avril 2024, la transmission à l’Assemble nationale pour autorisation de ratification, de la Convention portant statut du Fleuve Mono et création de l’Autorité du Bassin du Mono.

Pour une gestion commune des ressources en eau du bassin du fleuve Mono, le Bénin et le Togo ont signé en 2014, une convention. Selon le gouvernement béninoise, « cette démarche se justifie par le potentiel de ce cours d’eau pour les activités agro-pastorales, l’alimentation en eau potable, l’industrie, l’hydro-électricité ainsi que pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité ». La même source informe que l’objectif est « de contribuer au développement intégré et durable du bassin du fleuve mais aussi de ses affluents, sous-affluents et défluents ». Sont également pris en compte, « les plans d’eau naturels et artificiels, les lacs, les eaux souterraines ». A ceux-ci s’ajoutent, les zones humides, des écosystèmes aquatiques et terrestres qu’ils impactent, de l’embouchure du fleuve, y compris la zone d’influence côtière et océanique.

« La ratification étant déjà intervenue du côté de la République togolaise, la même formalité est attendue du Bénin afin que le dépôt des instruments subséquents par les deux Etats favorise son entrée en vigueur », annonce le gouvernement béninois.

Après la ratification au Bénin, il est prévu « l’élaboration et la mise en œuvre de solutions rationnelles et concertées aux problèmes liés à la gestion des ressources naturelles du bassin du Mono entre les communautés, d’une part, et les deux États, d’autre part ».

