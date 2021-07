Vers la pré-insertion professionnelle des nouveaux médecins

Un programme spécial d’immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de la santé a été mis en place. Le gouvernement a rendu publique l’information à l’issue du conseil des ministres du mercredi 14 juillet 2021.

Recruter et mettre à la disposition des formations sanitaires, chaque année, 350 jeunes professionnels de santé dont 90 médecins, 10 pharmaciens, 50 infirmiers, 30 sages-femmes et 20 techniciens de laboratoire en leur assurant un renforcement de capacités. Ce sont, entre autres, les objectifs du programme d’une durée de trois (03) qui sera mis en place dans le secteur de la santé, selon le conseil des ministres du mercredi 14 juillet 2021.

« En vue de favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires à la fin du contrat de travail de deux ans qu’ils auront signé, un fonds de réserve correspondant à 15% de l’allocation financière mensuelle brute sera constitué pour chacun d’entre eux.

De même, le dispositif prévoit une mesure d’incitation pour favoriser leur installation conformément à la carte sanitaire ou leur formation dans le cadre d’une spécialisation », a indiqué le conseil.

Le programme spécial d’immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de la santé entend apporter une réponse à l’accroissement de la demande en soins de santé des populations ; une conséquence de la mise en œuvre de l’assurance maladie universelle dont la phase d’extension est déjà en cours.

