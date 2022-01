Vers l’opérationnalisation du régime juridique de la chefferie traditionnelle

Le régime juridique de la chefferie traditionnelle sera bientôt opérationnel. C’est l’une des réformes annoncées dans le Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026).

Plusieurs autres réformes sont prévues dans le secteur de la justice dans le Programme d’actions du gouvernement. Il s’agit de la réforme de la Haute Cour de Justice ; du rattachement stratégique de la police judiciaire à l’institution judiciaire ; de la réforme du système pénitentiaire et des conditions de vie des prisonniers ; et de la réforme visant l’adoption de dispositions particulières de protection de la femme et de l’enfant.

Au titre des projets, sont annoncés, l’opérationnalisation des Chambres Administratives au niveau des juridictions du fond ; la modernisation des Services Judiciaires ; la modernisation du Système Pénitentiaire ; l’appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes, phase 2 ; l’accès à la Justice ; la construction et l’équipement de 6 nouvelles juridictions ; et la construction et équipement de 5 Etablissements Pénitentiaires et des Centres de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence.

F. A. A.

7 janvier 2022