Vers l’amélioration de la fourniture d’eau potable à Akpakpa

L’eau potable fournit aux populations d’Akpakpa et ses environs dans la commune de Cotonou ne couvre pas leurs besoins réels. Réuni en Conseil des ministres, mercredi 30 mars 2022, le gouvernement s’est penché sur la situation.

Des études techniques détaillées relatives aux travaux d’amélioration de la desserte en eau potable au quartier Akpakpa et environs ont été autorisées à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 30 mars 2022. Les besoins dans ce quartier et les localités environnantes sont estimés à 2.500 m³/h contre une fourniture moyenne de 1300 m³/h actuellement, selon le conseil des ministres. Un déficit de production qui « affecte les populations qui y vivent » et ressenti « aux heures de grande consommation ».

Pour atténuer la situation, « le Conseil a autorisé la contractualisation avec un bureau spécialisé, en vue de la réalisation dans un délai très bref, des études techniques détaillées, préalable aux travaux proprement dits ».

M. M.

30 mars 2022 par ,