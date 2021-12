Vano Baby sacré meilleur artiste de l’année

L’artiste Vano Baby a été distingué meilleur artiste de l’année au terme de la 13ème édition de Bénin Top 10 Awards. La cérémonie de distinction a eu lieu jeudi 23 décembre 2021 au Palais des congrès de Cotonou.

Vano Baby est le meilleur artiste de l’année 2021 de Bénin Top 10 Awards. Pour cette 13e édition, le rappeur béninois a été nominé dans quatre différentes catégories à savoir l’artiste de l’année, meilleur texte, meilleure promotion digitale et meilleur clip vidéo. Vano baby a remporté le trophée dans la catégorie meilleur artiste de l’année.

Bénin Top 10 Awards est organisé par l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin dans le but de récompenser les productions béninoises de musique de variétés de l’année.

A. Ayosso

24 décembre 2021 par