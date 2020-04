VINCI Energies pour la mise en œuvre du PADSBEE

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le Projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique (PADSBEE) vise à « optimiser les investissements effectués pour renforcer l’accès à l’énergie électrique stable en faveur de sites stratégiques, des industries et des ménages ». Ledit projet prend en charge « les réseaux de transport et de distribution datant de plusieurs décennies et dont la vétusté a des effets négatifs sur le secteur ». Par la réalisation de ce projet, l’objectif est d’atteindre un taux d’accès à l’électricité de 75% d’ici à l’an 2025.

Les travaux concernent les lignes de transport et postes de transformation associés pour l’alimentation sécurisée, à terme, des sites et zones ci-après : aéroport et zone économique spéciale de Glo-Djigbé ; cité administrative et logements sociaux de Ouèdo ; hôpital de référence d’Abomey-Calavi ; zone industrielle de Sèmè-Podji et de Gakpé ; et zones urbaines et périurbaines abritant les sous-stations à construire pour les réseaux de distribution. L’entreprise VINCI Energies est chargée de la réalisation de ce projet.

A.A.A

