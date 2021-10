Urbain P. Kanlissou s’engage à rembourser les fonds

Urbain Philippe Kanlissou, trésorier de la mutuelle de santé des agents du Port Autonome de Cotonou et principal accusé dans l’affaire de prêts fantaisistes a remboursé une partie des sommes soutirées et mis en garantie ses biens immobiliers.

En garde-à-vue depuis le 4 octobre dernier et dans l’attente d’être présenté au Procureur spécial près la Cour de Répression et des Infractions Economiques et du terrorisme (Criet), Urbain Philippe Kanlissou, trésorier de la mutuelle de santé des agents du Port Autonome de Cotonou a soldé en espèces 35 millions FCFA. Le mis en cause a également mis à disposition ses cotisations d’une valeur de 18 millions FCFA à la mutuelle du Port autonome de Cotonou.

En plus de ces versements, le trésorier a mis à disposition le titre foncier N°12461 d’un immeuble situé à Vèdoko (Littoral) et le titre N° 17697 d’un autre immeuble à Zinvié (Atlantique) d’une valeur totale de 200 millions FCFA.

Urbain Philippe Kanlissou a autorisé un prélèvement à la source chaque mois sur son salaire. Il a également mis en garantie ses indemnités de départ à la retraite qui s’élèvent à plusieurs millions FCFA.

Selon l’engagement notarié signé, le trésorier de la mutuelle de santé de Port autonome de Cotonou qui part à la retraite le 1er juin 2023, tous ses biens seront saisis et mis en vente sous contrôle judiciaire en cas de non-respect des termes de l’arrangement à l’amiable.

Urbain Philippe Kanlissou avait pris en septembre 2020 un engagement de solder 144 millions 461 mille 707 FCFA mis en sa à charge.

Marc Mensah

