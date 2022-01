Université de Parakou s’enrichit de deux spécialités en master

L’ambassadeur de France au Bénin Marc Vizy a visité, mardi 14 décembre 2021, l’Institut de Formation aux Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) de Parakou en compagnie de Jérôme Bertrand Hardy, directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin, de Marie Veillon, attachée de coopération à l’ambassade de France au Bénin, de Samuel Van Steirteghem, chef de projet Equite et de Florence Lokossou, experte en développement RH de Equite.

Soutenu dans le cadre du programme Equite, sur financement de l’AFD, l’Ifsio développe son offre de formation à travers la création de deux masters (niveau BAC +5) : un dédié à l’instrumentation chirurgicale et l’autre à la santé sexuelle et reproductive. Ces deux masters vont accueillir des promotions d’une vingtaine d’étudiants chacun. 10 bourses par an et par master seront également octroyées pour faire en sorte que les difficultés économiques ne soient pas un obstacle à la formation.

Le bâtiment de l’Ifsio va bénéficier de travaux d’extension pour accueillir ces nouvelles promotions. Ce programme bénéficie du soutien de la France mais aussi de la Belgique qui mobilise l’expertise technique de son agence ENABEL pour accompagner ce projet dans l’esprit de l’équipe d’Europe. En permettant à des infirmiers de pouvoir bénéficier de formation spécifique de haut niveau, c’est l’offre de soin dispensée dans les centres de santé du Bénin qui est durablement renforcée.

A travers le programme Equite et sa composante Ifsio, la France accompagne le gouvernement béninois dans l’amélioration de la santé des populations.

Avant de visiter les locaux de l’Ifsio, la délégation a été reçue par Bertrand Sogbossi Bocco, recteur de l’université de Parakou, en compagnie d’Yvette Onibon Doubougan, vice-recteur chargée de la coopération, de Salako Alexandre Allode, vice-recteur, Mohamed Nasser Bacco, vice-recteur, et de Francis Tognon Techgnonsi, directeur de l’IFIOS.

Source : Ambassade de la France au Bénin

