Une zone de non droit non loin de la résidence du Chef de l’État

Une véritable zone de non droit s’installe dans le quartier Zongo Ehuzu encore appelé zone résidentielle, où habite le Chef de l’Etat.

Dans le cinquième arrondissement de Cotonou et particulièrement dans le quartier Zongo Ehuzu, la quiétude de certains riverains est troublée par vendeurs à la sauvette et colporteurs mais surtout par divers toxicomanes et trafiquants, qui semblent en avoir fait leur terrain de jeu. Les nuisances engendrées par la multitude de trafics (alcools, drogues et autres) sont devenus le quotidien des habitants qui n’en peuvent plus.

Nous avons interrogé de présumés trafiquants dans la rue 5.081. Certains nous ont affirmé avoir choisi ces lieux pour leurs activités illicites à cause de la proximité du parc à conteneurs Maersk Line. D’autres nous ont indiqué que du fait de son obscurité et de sa proximité avec le port, le quartier était un lieu sûr pour eux, à l’abri des opérations de police, occupée ailleurs. Combien de temps les familles du quartier vont-elles subir de tels actes de délinquance ? Il est d’autant plus légitime de s’interroger surtout que la proximité du domicile du Chef de l’État constitue un enjeu de sécurité supplémentaire.

25 mars 2022 par