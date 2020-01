Une vingtaine de nominations prononcées en Conseil des Ministres

Conseil des ministres

Au ministère de l’Economie et des Finances

Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations

Monsieur Létondé Brice F. HOUETON



Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Directeur général de l’Agence pour le Développement de la Mécanisation agricole

Monsieur Eric RENAUD



Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale

Directeur de l’Administration et des Finances

Monsieur Charaf Dine GADO



Au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle

Directeur de l’Enseignement secondaire général

Monsieur Edmond HOUNTONDJI

Directeur départemental Atlantique

Monsieur Edmond HOUINTON



Au ministère de l’Industrie et du Commerce

Directeur de Cabinet

Monsieur Djarra BASSABI

Secrétaire général du ministère

Monsieur Hamzat SALAMI

Secrétaire général adjoint du ministère

Monsieur Djoulé SABI BOUM

Conseiller technique juridique

Madame Lidwine DOSSOU

Conseiller technique au Suivi des Projets et au Partenariat

Madame Armelle KANHONOU

Conseiller technique à la Formalisation des Entreprises, à la Promotion des Organisations professionnelles et au Suivi des Institutions consulaires

Monsieur Eric Kader GBIAN TABE

Conseiller technique au suivi des Accords internationaux

Monsieur Mahmoud Riadds Ibrahim SIDI

Directrice du Commerce extérieur

Madame Félicité KOUKOUI



Directrice de la Promotion industrielle

Madame Cathia GUEZODJE

Directeur départemental de l’Industrie et du Commerce de l’Atacora et de la Donga

Monsieur Rufus SARE

Directrice départementale de l’Industrie et du Commerce de l’Atlantique et du Littoral

Madame Hermine E. M. HODONOU SAVI



Au ministère de l’Eau et des Mines

Directrice de l’Administration et des Finances

Madame Afia Marcelle MADINDE épouse OKE



Au ministère de la Communication et de la Poste*

Conseiller technique aux actions stratégiques

Monsieur Fred HOUENOU

Conseiller technique aux Médias

Monsieur Gildas AIZANNON

Directrice générale de la Poste S.A.

Madame Baï Judith GLIDJA.

8 janvier 2020 par