Une veuve lynchée avec son amant à Possotomè

Un homme âgé de la quarantaine et une femme, la soixantaine environ, ont été lynchés dans la matinée de ce mardi 09 novembre 2021, à Ouassa-Kpodji, un village de l’arrondissement de Possotomè, commune de Bopa.

Deux adultes ligotés et lynchés pour avoir tenu des rapports sexuels à Possotomè. La femme, veuve depuis quelques mois, trouve son plaisir en compagnie d’un homme âgé de 40 ans environ. Un soir, alors qu’elle se rendait nuitamment chez son amant, elle a été suivie. Une personne ayant connaissance de cette union est allée filer l’information aux vieux du village, tous adeptes de la divinité ‘’Zangbéto’’. Ils ont fait irruption dans la maison alors que les deux amoureux étaient déjà en plein ébats sexuels, renseignent nos sources.

Surpris, la femme et l’homme ont été conduits à la place publique du village où ils ont été sérieusement lynchés.

Les deux amoureux selon la sentence, ont été condamnés à payer une importante somme d’argent. Ils devront également nourrir ‘’les anciens’’ avec 4 bouteilles de Sodabi, et de boissons sucrées.

Principale accusée dans cette affaire, la femme selon le verdict, ne doit plus adresser la parole à quelqu’un. Elle ne doit pas non plus sortir. Interdiction est également faite à toute la population d’acheter chez elle ou de lui vendre un article ou un produit, quelle qu’en soit la nature.

Selon la tradition Sahouè, les relations sexuelles extra-conjugales sont interdites. Une femme qui a perdu son mari ou qui a divorcé d’avec son mari, n’a plus le droit d’avoir un amant ou de convoler en secondes noces avec un autre homme dans le même village.

F. A. A.

9 novembre 2021 par