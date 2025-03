Une usine intégrée de production de clinker et de ciment s’installe

Les travaux de construction d’une usine intégrée de production de clinker et de ciment vont bientôt démarrer. La société d’ingénierie industrielle française CHOVET SAS a été retenue pour superviser les travaux.

Face à la nécessité de renforcer l’offre de production de ciment au Bénin au regard de la courbe ascendante des besoins sur les années à venir, le gouvernement béninois en Conseil des ministres du 7 décembre 2022, a décidé de la construction d’une usine intégrée de production de clinker et de ciment. Selon les informations, les études préparatoires du projet sont bouclées. Les travaux seront donc bientôt lancés.

Pour garantir la qualité et le respect des normes techniques dans la réalisation du projet, CHOVET SAS, une société française spécialisée dans l’ingénierie industrielle a été sélectionnée. Elle sera chargée de superviser l’ensemble des travaux, d’assurer une assistance à la maîtrise d’ouvrage et de contrôler la qualité des infrastructures mises en place.

L’usine, une fois opérationnelle, aura une capacité de production de 5.000 tonnes de clinker par jour et 2.000.000 de tonnes de ciment par an. La construction de cette usine représente une avancée significative pour le secteur industriel béninois. Ce projet permettra de générer de nombreux emplois directs et indirects.

