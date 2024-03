Une unité pour les grands brûlés prévue à l’hôpital de zone Allada/Toffo/Zè

Le gouvernement a ordonné l’actualisation des études architecturales et techniques réalisées dans le cadre de l’extension de l’hôpital de zone Allada/Toffo/Zè en vue de l’érection d’un service des grands brûlés.

L’érection d’un service des grands brûlés est intégrée au projet d’extension de l’hôpital de zone Allada/Toffo/Zè. Selon le Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024, les « études initialement conduites en vue de l’extension dudit hôpital portaient sa capacité de 65 à 150 lits dont un complément de six (6) lits pour le Service des grands brûlés et huit (8) pour la Traumatologie ».

« Mais, du fait des accidents graves intervenus dans notre pays au cours l’année 2023 et ayant causé des cas sévères de brûlures, il paraît pertinent de disposer d’une unité de prise en charge des grands brûlés, de capacité plus élevée et aux normes internationales. Dès lors, il sera possible de soigner un nombre plus important de patients, le cas échéant ».

Il est prévu également de « redimensionner le projet initial d’extension de l’hôpital par l’actualisation des études architecturales et techniques. Dans ce cadre, il est prévu seize (16) lits pour la prise en charge des grands brûlés et douze (12) pour la Traumatologie ».

Le Conseil des ministres a alors autorisé l’actualisation des études architecturales et techniques réalisées dans le cadre de l’extension de l’hôpital de zone Allada/Toffo/Zè en vue de l’érection d’un service des grands brûlés.

« Afin de capitaliser les travaux déjà effectués, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le même cabinet japonais Architect Endo Takeshi qui avait déjà réalisé les premières études », indique le compte-rendu du Conseil des ministres.

