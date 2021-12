Une trentaine d’agents de l’Arcep au chômage en 2022

Pour motif économique, l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (Arcep) mettra fin au contrat de travail d’une trentaine de ses agents à compter de janvier 2022. Les agents concernés par cette mesure ont été informés, vendredi 24 décembre 2021, lors d’une réunion tenue à l’Inspection du travail.

A la séance d’information et d’échanges avec certains employés à licencier, l’un des représentants de l’Arcep a expliqué que la digitalisation a rendu inopérants certains agents. Une situation qui appelle à des réformes au risque pour l’Arcep de ne plus être en mesure de supporter les charges notamment les salaires. Ainsi, il a été décidé du licenciement d’une trentaine d’agents. De sources proches du dossier, les délégués du personnel de l’Arcep sont informés du processus depuis un an. L’inspection du travail est associée au processus en amont selon les lois qui régissent le secteur de l’emploi. « Les effectifs des agents à licencier ainsi que leurs droits ont été chiffrés dans le budget. Des accompagnements ont même été prévus », a confié un responsable de l’Arcep.

Le représentant du régulateur précise que les droits des agents concernés seront calculés conformément aux statuts du personnel et selon les 12 derniers mois d’exercice des agents concernés. Ces droits seront virés dans les banques. En ce qui concerne les trois mois de préavis, ils seront payés selon la nouvelle grille salariale qui entrera en vigueur en janvier 2022.

M. M.

28 décembre 2021 par