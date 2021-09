Une société russe offre des équipements sportifs au Bénin

La Société russe JCS Zarubezhgeologia a offert, jeudi 16 septembre 2021, des équipements sportifs au gouvernement béninois. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs a servi de cadre pour la remise du don destiné aux équipes de football des classes sportives.

Les équipements sportifs reçus ce jeudi par le Secrétaire général du ministère des Sports, Bellarminus Kakpovi, au nom du ministre des Sports sont composés des ballons de football et des maillots de l’équipe nationale russe. Ce don est offert par ‘’JCS Zarubezhgeologia’’, filiale du plus grand holding géologique de la Fédération de Russie JSC "Rosgeologia".

La société dont la succursale au Bénin est représentée par Mme Lilia Gaicina, réalise des travaux de production, de conception, scientifiques dans le domaine de la géologie à l’étranger.

Depuis la fin de l’année 2020, elle mène des travaux de recherches géologiques et minières pour l’Etat béninois à travers le ministère de l’Eau des Mines.

« Le sport est une activité assez importante pour les géologues quand ils sont sur le terrain. Ils essaient toujours de trouver un petit moment pour faire le sport afin d’être toujours en pleine forme », a déclaré le directeur général de ‘’JCS Zarubezhgeologia’’, Alexey S. Desyatkin.

Ce don soutient-il est destiné aux enfants. « C’est dès le bas âge qu’on inculque aux enfants le goût de l’effort, de la persévérance et de la réussite, et ce dans les activités sportives », a-t-il ajouté.

Les équipements sportifs offerts par l’entreprise russe viennent appuyer la mise en œuvre du programme des Classes sportives lancé dans l’ensemble des communes du Bénin.

« Je vous donne l’assurance que les dons seront bien utilisés », a promis Bellarminus Kakpovi.

Le gouvernement béninois bénéficie de l’accompagnement de la Russie dans plusieurs domaines dont la santé, l’éducation. « Nous sommes reconnaissants pour tous les appuis de la Russie au Bénin. Nous souhaitons que cette coopération puisse se perpétuer pour le bonheur de nos populations », a affirmé le directeur adjoint des Relations culturelles, de la Coopération décentralisée et des Partenariats non étatiques Sylvère Brice Gbaguidi du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Après la remise du don, la délégation de la société russe a échangé avec le ministre des Sports Oswald Homeky en présence de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin, SEM. Igor Evdokimov. Le ministre des Sports a exposé les réformes entamées depuis plus de cinq ans pour transformer le sport béninois. Oswald Homéky a cité entre autres la construction des infrastructures sportives et la mise en place du modèle de société sportive, qui permet de promouvoir les talents sportifs béninois et de sécuriser la rémunération des joueurs et autres acteurs du secteur sportif.

« Nous avons aussi institué la pratique du sport par les enfants dans nos écoles sur toute l’étendue du territoire national. Aujourd’hui, dans tous les lycées et collèges, le gouvernement béninois a recruté des encadreurs qui forment les enfants dans la discipline de leur choix (football, handball, basketball, arts martiaux et pathlétisme). Les encadreurs s’occupent de la formation et nous organisons des compétitions », a-t-il indiqué.

Le ministère des Sports a aussi acquis des équipements de production audiovisuelle et recruté des experts du Comité international olympique et de la FIFA. « À partir du mois d’octobre, nous mettrons en place une équipe technique qui va filmer toutes les compétitions majeures sportives aux standards internationaux », a annoncé le ministre Oswald Homeky. Il n’a pas manqué de remercier la société pour ce don d’équipements sportifs. « Le geste est très important non seulement en tant que grande entreprise, partenaire du gouvernement béninois mais aussi parce que vous l’avez fait en direction des enfants », a-t-il confié.

Admiratif des réformes opérées, le directeur général de ‘’JCS Zarubezhgeologia’’, Alexey S. Desyatkin, a salué la dynamique qui prévaut au Bénin.

L’Ambassadeur de la Russie près le Bénin et le ministre Oswald Homeky ont eu des échanges fructueux sur le renforcement de la coopération notamment la prochaine signature d’un mémorandum d’entente entre les ministères de Sports des deux pays.

Akpédjé A. Ayosso

