Une société pour l’entretien et la maintenance des équipements de la SGDS

En Conseil des ministres ce mercredi 23 février 2022, le gouvernement béninois a décidé de la contractualisation pour l’exécution des services d’entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN SA).

Créée en novembre 2018 par l’État béninois, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS-GN SA) assure la mise en œuvre du Projet de Modernisation de la Gestion des déchets solides ménagers. La société dispose d’une centaine de véhicules et de divers équipements.

Le gouvernement béninois a décidé de confier l’entretien et la maintenance des équipements à une autre société. Selon le Conseil des ministres, « les prestations à réaliser concernent aussi bien l’entretien courant, la mécanique générale que le maintien en bon état de fonctionnement de ces matériels roulants dans toutes leurs composantes ».

La société retenue aura notamment pour mission de construire sur la base logistique de la SGDS-GN SA, un atelier de 4 baies avec une fosse mécanique et tout l’équipement approprié ; de mettre en place un stock de pièces de rechange et les accessoires convenables de même qu’un système de gestion de la flotte assorti d’un véhicule atelier entièrement équipé pour des interventions sur route. Elle doit aussi fournir des services d’entretien et de maintenance au niveau du garage et partout où cela sera nécessaire.

A. A. AYOSSO

23 février 2022 par