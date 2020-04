Une société britannique pour la Rénovation de Plm Alédjo - El Dorado

L’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 15 avril 2020 est l’autorisation de la mission de conception, de développement du plan d’affaires et d’assistance à la signature d’un accord de gestion du Grand Complexe Hôtelier ‘’All Inclusive’’ de la zone du PLM ALEDJO – EL DORADO.

Dans ce cadre la rénovation de la zone du PLM ALEDJO – EL DORADO, le gouvernement a porté son choix sur la société britannique Halcyon Hospitality Advisors pour sa grande expérience dans des missions similaires. Son intervention « consistera notamment en la réalisation des études de conception, la production d’un plan d’affaires et la signature d’un contrat avec une société de gestion sélectionnée ».

La zone du Plm Alédjo accueille des projets phares et structurants tels que les travaux de protection côtière et de stabilisation du trait de côte, la création d’un lac marin au quartier Donaten à travers la construction d’une digue immergée de 609 mètres de longueur, l’assainissement et la modernisation du quartier Akpakpa Dodomè, et l’aménagement de la Corniche Est de Cotonou.

Ces aménagements révèlent la vocation balnéaire et touristique de cette partie de la ville de Cotonou.

Aussi, pour la mettre en valeur et capitaliser sur les investissements déjà consentis, le gouvernement a-t-il retenu la mise en œuvre du projet de construction d’un grand complexe Hôtelier ‘’All Inclusive’’ de la zone du PLM ALEDJO.

Dans cette perspective, il est indispensable selon le gouvernement, de réaliser la mission de conception, de développement du plan d’affaires et d’assistance à la signature d’un accord de gestion hôtelière.

