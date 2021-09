Organisation d’une session de formation, les jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021, à l’intention des Agents Contractuels de Droit Public de l’État recrutés et mis à (...)

Lancement du Projet TEBWA

14 septembre 2021 par

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a procédé au lancement du projet « Training Epidemiologists and Biostatisticians for Enhanced response to disease outbreak and epidemic in (...)