Une série de mesures en vigueur à Parakou

Réunis en session extraordinaire ce vendredi 27 mars 2020, le conseil municipal de la ville de Parakou a adopté unanimement une série de mesures pour éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus sur le territoire de la commune.

Au terme de la session présidée par le maire Charles Toko, les mesures ci-après ont été adoptées par les 23 conseillers municipaux présents ou représentés.

Les mesures adoptées par le conseil municipal

Renforcer la surveillance du territoire en signalant toute personne étrangère ou suspecte aux autorités compétentes. A cet effet, les conseillers municipaux, les Chef de Quartiers et les élus locaux sont impliqués dans l’exécution de cette mission ;

Sensibiliser suffisamment aux conditions d’hygiène, notamment le lavage des mains. A cet effet, les conseillers municipaux sont invités à participer aux émissions radios consacrées à la sensibilisation ;

Acquérir et mettre à des endroits stratégiques de la ville, des dispositifs de lave-mains ;

Suspendre toutes les missions vers les villes béninoises ayant fait objet de cordon sanitaire à savoir les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Sèmè-Kpodji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra ;

Suspendre toutes les manifestations et tous autres évènements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Dans cette logique, les entrainements sportifs, les défilés de mode, les libérations, les jeux divers, les activités des couvents sont aussi suspendus. Aussi, les buvettes, bars restaurants, cafétérias et autres débits de boissons sont-ils fermés de 21h à 10h du matin. Les boîtes de nuit, les bars dancings sont fermés ;

Suspendre toutes les activités politiques ; notamment les rencontres entrant dans le cadre de la pré-campagne pour les élections communales et municipales ;

Retirer l’agrément à toutes les compagnies de transport qui ne respecteraient pas les mesures prises par le gouvernement : la distance sécuritaire entre occupants à l’intérieur des bus et voitures. Ainsi, à titre d’exemple, pour les bus de 60 places, 30 personnes, pour les voitures de 09 places, 06 personnes au plus, et les voitures 05 places, 04 personnes au plus.

Pour les obsèques des défunts des personnes éplorées, s’en tenir uniquement à la prière faite au cimetière. L’effectif maximum requis pour ces prières est de 30 personnes ;

Limiter les visites des malades au niveau des formations sanitaires ;

La Police républicaine, les services d’hygiène et la mairie sont instruits pour veiller au respect des mesures d’hygiène, à la distance de sécurité sanitaire entre clients et usagers au niveau des banques, les supermarchés, bars, restaurants, entreprises et autres établissements recevant du public ;

Les présentes décisions courent jusqu’à l’extinction des délais fixés ou à fixer par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

F. A. A.

27 mars 2020 par