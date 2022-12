Une sélection de produits au supermarché Nol Market facilite vos célébrations

La période de fin d’année est un moment d’intenses activités et d’hyper sollicitations pour chacun. Avoir des professionnels qui vous éclairent en vous faisant gagner du temps, en vous facilitant la vie et vos choix, voilà la mission du supermarché Nol Market (ex-supermarché du Pont) en cette période.

Déjà connu pour l’attractivité du rapport qualité prix de ses produits, le supermarché Nol Market innove constamment pour répondre et anticiper aux besoins du public dans l’offre de produits alimentaires variés pour notre bien-être. En dehors de la large sélection de produits courants du marché, le supermarché s’investit depuis quelque temps dans la promotion des produits made in Bénin et dans le label bio.

Les 16, 17 et 18 décembre ont été consacrés à la dégustation des vins de Bissap ‘’Le Vainqueur’’, des vins d’ananas ‘’Délices des Rois’’, des vins de moringa ‘’Vinga’’ et des liqueurs et sirops aux vertus thérapeutiques de la gamme Kuwabo.

Le vin de Bissap "Le Vainqueur" est idéal pour les personnes à la recherche de nouvelles sensations gustatives et authentiques.

Obtenu de façon naturelle, le vin d’ananas "Délices des Rois" est ce qu’il faut pour accompagner tous vos repas.

Le vin de moringa "Vinga" est fait à base de moringa et des épices très nutritifs. Avec le vin de moringa ‘’Vinga’’, boire devient un réel plaisir car c’est une autre manière de se soigner.

S’agissant des liqueurs "Kuwabo", elles sont produites par des professionnels de santé à base des fruits naturels de chez nous.

Présent à la dégustation, Karim Kékéré, vice-président du Réseau des Acteurs du Made in Benin (RAMIB) est fier de retrouver les produits locaux dans les rayons du supermarché Nol Market. Selon lui, il faut qu’en dehors des produits importés, les produits du terroir soient proposés dans tous les supermarchés. Au supermarché Nol Market, tout un rayon est dédié à la commercialisation et à la distribution des produits locaux. Un très bel exemple à suivre.

Pour Karim Kékéré, consommer un produit local c’est soutenir l’économie tout en permettant une meilleure rémunération des producteurs. « Nous avons le génie béninois qui a commencé par s’éclore. Si on doit continuer par envoyer l’argent de fin d’année à l’extérieur, donnons cela à nos producteurs afin qu’ils s’améliorent, pour que les produits locaux soient à des prix abordables et compétitifs », a-t-il ajouté.

Pour passer de merveilleuses fêtes de fin d’année, le supermarché Nol Market a conçu pour votre bonheur de merveilleux coffrets pour la Noël et le nouvel an. Le Supermarché Nol Market (ex-supermarché du Pont) est situé à Fidjrossè à 500m de la fin des pavés allant vers la plage.

Akpédjé Ayosso

