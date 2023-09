Une réunion des ministres du Commerce à Cotonou ce jeudi

Une réunion des ministres chargés du Commerce des Etats (CEDEAO) du corridor Abidjan-Lagos et du ministre de l’Economie et des Finances du Bénin aura lieu le jeudi 05 octobre 2023 à Cotonou.

Rencontre des ministres chargés du Commerce des Etats du corridor Abidjan-Lagos (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria et Togo) ce jeudi 05 octobre à Cotonou. Elle sera axée sur les entraves et obstacles aux échanges de produits originaires de la Communauté et aux marchandises déclarées en transit. Le ministre de l’Economie et des Finances du Bénin, Romuald Wadagni prendra également part à la réunion.

En prélude à la rencontre des ministres, il est prévue une réunion préparatoire des Experts des Etats du corridor Abidjan-Lagos les 3 et 4 octobre 2023 à Cotonou. Lors de cette réunion, il sera question d’aborder les dispositions communautaires de la CEDEAO, de faire l’état des lieux des entraves et obstacles aux échanges et de mener une réflexion sur les propositions de solutions aux entraves et obstacles identifiés. À cela s’ajoute la présentation du projet d’aménagement du corridor routier Abidjan-Lagos-contribution à la libre circulation, au commerce intra-régional et au regroupement économique en Afrique de l’Ouest.

