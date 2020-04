Une quarantaine de dossiers à l’ordre du jour

La première session ordinaire de l’année 2020 s’est ouverte ce mardi 7 avril 2020 à Porto-Novo au Palais des gouverneurs. En raison de la pandémie du coronavirus, la cérémonie a eu lieu sans les invités habituels et les mesures prises par le bureau de l’Assemblée nationale ont été appliquées rigoureusement. Plusieurs dossiers importants sont inscrits à l’ordre du jour de la première session ordinaire 2020 au Parlement.

Selon le président de l’Assemblée nationale Louis G. Vlavonou, « la première session ordinaire de l’année 2020 qui s’ouvre dans un contexte particulier ne sera pas de tout repos ». Elle sera consacrée à l’examen du rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale et d’une quarantaine de dossiers. Il s’agit entre autres : du projet de loi relative au code de nationalité béninoise ; projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin ; projet de loi portant loi organique sur le Conseil Economique et Social ; projet de loi portant statut des magistrats de la Cour Suprême ; projet de loi modifiant et complétant la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale en République du Bénin.

A cela s’ajoutent le projet de loi relative à l’octroi de pension et autres avantages aux anciens Présidents des Institutions prévues par la Constitution ; le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique ; le projet de loi portant autorisation de ratification du Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires adopté, le 07 juillet 2017 à New York et signé par le Bénin, le 26 septembre 2018 et le projet de loi organique sur la Cour des Comptes.

Sans oublier le projet de loi portant statut spécial des personnels militaires des Forces Armées Béninoises ; le projet de loi portant modification et complément de la loi n°20-016 du 18 juin 1990 portant création des Forces Armées Béninoises ; le projet de loi portant statut spécial du personnel de la Police Républicaine, le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la Police Républicaine et la proposition de résolution portant révision du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Pour le numéro 1 des députés, le traitement diligent de ces dossiers requiert « de notre part, assiduité, disponibilité et un sens aigu de responsabilité pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement ».

Louis Valvonou informe que l’ordre du jour de la session sera renforcé « par le volet relatif au contrôle de l’action gouvernementale ». Ce, « à travers l’examen des pétitions de nos mandants et les questions posées par les députés au Gouvernement ».

Le président de l’Assemblée nationale n’a pas manqué dans son discours d’évoquer la crise sanitaire liée au Covid-19 au Bénin. Il a salué la mémoire du sujet décédé ce dimanche 05 avril 2020 à cause de cette maladie. Saluant les décisions prises par le gouvernement béninois dans la lutte contre le Covid-19, il a invité les populations au respect des mesures de préventions recommandées et à l’observance des restrictions liées au cordon sanitaire entré en vigueur le 30 mars 2020.

Akpédjé A. AYOSSO

7 avril 2020 par