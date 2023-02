Le Fâ avait prédit le drame (David Koffi Aza)

Le président de la Confédération nationale des cultes endogènes du Bénin (CNCB), David Koffi Aza a réagi après le drame survenu à Dassa-Zoumè dans le département des Collines. Sur l’émission "Carré politique" de Bi News, le prêtre du Fâ rappelle que l’accident mortel relève des prédictions du Fâ pour l’année 2023.

https://youtu.be/rBl9ZCA2znE

L’accident mortel ayant coûté la vie à plus de 20 personnes dimanche 29 janvier 2023 à Dassa selon le prêtre du Fâ, David Koffi Aza, ne devrait surprendre personne. Selon le président de la CNCB, le Sa-Tchè, principal signe révélé par l’oracle lors de la consultation du Tofâ 2023 a prédit des accidents de circulation. Ces accidents selon l’interprétation faite par les prêtres du Fâ réunis au sein de l’ONG "Vivre mieux", seront pour la plupart, l’œuvre des "forces du mal".

Les dignitaires des cultes endogènes avaient invité les populations à beaucoup de prudence sur les axes routiers, a rappelé David Koffi Aza, qui a regretté le non accomplissent des sacrifices.

Plusieurs accidents mortels ont été enregistrés ces derniers jours dans diverses régions du Bénin. Le plus grave est celui de Dassa dont le souvenir est encore vivace dans les mémoires.

Plus de 20 personnes y ont perdu la vie et autant de blessés graves enregistrés.

F. A. A.

